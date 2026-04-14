Aktuelle Analyse

Diese Empfehlung gibt Bernstein Research für die BMW-Aktie aus.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Trotz stärkerer Belastungen durch Wechselkurseffekte, Rohstoffkosten, höhere Abschreibungen sowie der US-Zölle dürfte die operative Marge der Autosparte innerhalb der vom Unternehmen avisierten Zielspanne von 4 bis 6 Prozent für 2026 liegen, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BMW-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 12:33 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 81,88 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 31,90 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 226.559 BMW-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 12,1 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.