BMW-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

Anpassung im Portfolio

Bei BMW wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Am 29.05.2026 wurde bei BMW ein Eigengeschäft durchgeführt. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 01.06.2026. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, kaufte am 29.05.2026 BMW-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 5.215 Aktien zum Preis von jeweils 76,16 EUR den Besitzer. Die BMW-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Das Papier von BMW gab am Veröffentlichungstag der News durch die BaFin in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR abwärts. Insgesamt wurden 2.285 BMW-Aktien gehandelt. Die BMW-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 43,98 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 550.683.072 Papiere.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 29.05.2026 gemeldet. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net