BMW-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

MT-Meldung

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei BMW informiert.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 29.05.2026 bei BMW verzeichnet. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 gemeldet. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kaufte am 29.05.2026 BMW-Aktien. 5.215 BMW-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 76,16 EUR erworben. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die BMW-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 2.285 BMW-Aktien. BMW ist derzeit am Markt 42,53 Mrd. Euro wert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 550.683.072 Papiere.

Zuvor meldete BMW, dass Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net