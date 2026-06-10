DAX24.272 +0,3%Est506.076 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0600 +3,1%Nas25.170 -2,0%Bitcoin54.641 +2,5%Euro1,1539 ±0,0%Öl91,95 -3,2%Gold4.079 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Oracle 871460 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 BMW 519000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX etwas fester -- EZB entscheidet über Zinspfad -- Oracle enttäuscht -- Tesla, Super Micro, Telekom, Infineon, SK hynix, Mercedes-Benz im Fokus
Top News
Neue Angriffe im Iran-Krieg: DAX vor EZB-Zinsentscheid mit freundlicher Tendenz Neue Angriffe im Iran-Krieg: DAX vor EZB-Zinsentscheid mit freundlicher Tendenz
S&P 500 erklimmt neue Rekorde: Warum die Tech-Rally zum Risiko werden könnte S&P 500 erklimmt neue Rekorde: Warum die Tech-Rally zum Risiko werden könnte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Eigengeschäft von Führungskraft

BMW-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

11.06.26 14:01 Uhr
BMW-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot | finanzen.net

Bei BMW wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
65,98 EUR -1,56 EUR -2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 29.05.2026 bei BMW. Das Eigengeschäft wurde am 01.06.2026 öffentlich gemacht. BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan vergrößerte am 29.05.2026 die eigene Aktienposition. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien für je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 1,30 Prozent im Minus bei 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Im FSE-Handel wechselten 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. BMW verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,07 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 550.683.072 Papiere.

Zuvor wurden Transaktionen von Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 verzeichnet. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb zu diesem Zeitpunkt 5.215 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
08.06.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.05.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026BMW KaufenDZ BANK
15.05.2026BMW NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.06.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.05.2026BMW KaufenDZ BANK
07.05.2026BMW OutperformBernstein Research
07.05.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.05.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
15.05.2026BMW NeutralUBS AG
13.05.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
07.05.2026BMW NeutralUBS AG
07.05.2026BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.05.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.04.2026BMW UnderweightBarclays Capital
13.03.2026BMW UnderweightBarclays Capital
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.01.2026BMW UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen