BMW-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

Eigengeschäft von Führungskraft

Bei BMW wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 29.05.2026 bei BMW. Das Eigengeschäft wurde am 01.06.2026 öffentlich gemacht. BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan vergrößerte am 29.05.2026 die eigene Aktienposition. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien für je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 1,30 Prozent im Minus bei 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Im FSE-Handel wechselten 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. BMW verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,07 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 550.683.072 Papiere.

Zuvor wurden Transaktionen von Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 verzeichnet. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb zu diesem Zeitpunkt 5.215 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net