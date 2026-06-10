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Managers’ Transaction

BMW-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

11.06.26 16:01 Uhr
BMW-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot | finanzen.net

Die BMW-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

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Am 29.05.2026 wurde bei BMW ein Eigengeschäft durchgeführt. Am 01.06.2026 wurde die Transaktion bekannt. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, baute das eigene Depot am 29.05.2026 um BMW-Anteile aus. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien zu einem Kurs von je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. In der Summe wechselten via FSE 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. BMW wird aktuell mit einem Börsenwert von 41,07 Mrd. Euro gelistet. Der Streubesitz wird auf 550.683.072 Aktien beziffert.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 29.05.2026 BMW-Anteile gehandelt. Um 5.215 Anteile für einen Preis von jeweils 76,16 EUR baute Nedeljkovic, Dr. Milan das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

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