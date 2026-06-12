BMW-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot
Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei BMW.
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Für den 29.05.2026 wurde bei BMW eine Managers’ Transaction gemeldet. Am 01.06.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Im Portfolio von BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kam es am 29.05.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR hinzu. Die BMW-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,30 Prozent bei 75,02 EUR.
Die BMW-Aktie rutschte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 2.285 BMW-Aktien. Die Marktkapitalisierung von BMW beläuft sich aktuell auf 40,65 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 550.683.072.
Das vorangegangene Eigengeschäft von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 29.05.2026 erfasst. Die Führungskraft kaufte damals 5.215 BMW-Aktien zu jeweils 76,16 EUR.
Redaktion finanzen.net
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