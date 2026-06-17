BMW-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

MT-Meldung

Die BMW-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei BMW am 29.05.2026 informiert. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 01.06.2026 ein. 5.215 BMW-Aktien für jeweils 76,16 EUR erwarb am 29.05.2026 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Die BMW-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie musste am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um B Prozent auf A EUR abwärts. Über FSE wurden im Handelsverlauf 2.285 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. BMW markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 37,37 Mrd. Euro. Derzeit sind 550.683.072 Aktien handelbar.

Zuvor meldete BMW, dass Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Damals deckte sich Nedeljkovic, Dr. Milan mit 5.215 BMW-Aktien zu jeweils 76,16 EUR ein.

Redaktion finanzen.net