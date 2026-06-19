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Eigengeschäft von Führungskraft

BMW-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

22.06.26 14:01 Uhr
BMW-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot | finanzen.net

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei BMW für Aufsehen.

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Am 29.05.2026 wurden bei BMW Managers’ Transactions erfasst. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 01.06.2026 ein. Am 29.05.2026 baute Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, das Depot um 5.215 Aktien aus. Nedeljkovic, Dr. Milan bezahlte 76,16 EUR je Anteilsschein. Die BMW-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Letztlich wurden via FSE 2.285 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. BMW verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,11 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 550.683.072 Aktien beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 29.05.2026 statt. Damals deckte sich Nedeljkovic, Dr. Milan mit 5.215 BMW-Aktien zu jeweils 76,16 EUR ein.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images

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