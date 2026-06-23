BMW-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

Eigengeschäft bei BMW

BMW veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei BMW am 29.05.2026 informiert. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 01.06.2026 ein. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, agierte mit Blick auf den BMW-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 29.05.2026 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR erworben. Das Papier von BMW gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR nach. Die Anzahl der gehandelten BMW-Aktien belief sich an jenem Tag auf 2.285 Stück. BMW markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 36,91 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 550.683.072.

Zuvor handelte Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 mit BMW-Anteilen. Die Führungskraft kaufte damals 5.215 BMW-Aktien zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net