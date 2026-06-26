BMW-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

Führungskraft-Depot

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der BMW-Aktie.

Am 29.05.2026 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 01.06.2026 ein. 5.215 BMW-Aktien für jeweils 76,16 EUR erwarb am 29.05.2026 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Das Papier von BMW gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im Tagesverlauf 2.285 Stück gehandelt. Aktuell ergibt sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 35,56 Mrd. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 550.683.072 Anteilsscheine.

Bereits am 29.05.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnet. Nedeljkovic, Dr. Milan hatte sein Portfolio um 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net