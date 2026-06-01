BMW-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Öffentliche Bekanntgabe

Die BMW-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

Am 29.05.2026 tätigte bei BMW eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 gemeldet. Am 29.05.2026 baute Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, das Depot um 5.215 Aktien aus. Nedeljkovic, Dr. Milan bezahlte 76,16 EUR je Anteilsschein. Zum Handelsende ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Insgesamt wurden 2.285 BMW-Aktien gehandelt. Der Börsenwert von BMW beläuft sich aktuell auf 44,91 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 550.683.072 Papiere.

Zuvor handelte Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 mit BMW-Anteilen. Um 5.215 Anteile für einen Preis von jeweils 76,16 EUR baute Nedeljkovic, Dr. Milan das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net