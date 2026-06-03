BMW-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Depot umstrukturiert

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt BMW ins Blickfeld.

BMW meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 29.05.2026. BMW meldete die Managers’ Transaction am 01.06.2026. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kaufte am 29.05.2026 BMW-Aktien. 5.215 BMW-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 76,16 EUR erworben. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Die Anzahl der gehandelten BMW-Aktien belief sich an jenem Tag auf 2.285 Stück. Der Marktwert von BMW beträgt unterdessen 43,02 Mrd. Euro. 550.683.072 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Bereits am 29.05.2026 hatte Nedeljkovic, Dr. Milan eine Transaktion getätigt.Am 29.05.2026 führte Nedeljkovic, Dr. Milan zuvor ein Eigengeschäft durch. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net