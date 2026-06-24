BMW-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Gemeldetes Eigengeschäft

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt BMW ins Blickfeld.

Für den 29.05.2026 wurde bei BMW eine Managers’ Transaction gemeldet. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 01.06.2026. BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan vergrößerte am 29.05.2026 die eigene Aktienposition. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien für je 76,16 EUR. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 2.285 BMW-Aktien. Die Aktien von BMW sind unterdessen 36,92 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 550.683.072 Papiere.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 29.05.2026 gemeldet. Nedeljkovic, Dr. Milan erhöhte sein Engagement um 5.215 BMW-Papiere zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net