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Transaktions-Meldung

BMW-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

27.06.26 12:01 Uhr
BMW-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile | finanzen.net

Bei BMW kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

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Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 29.05.2026 bei BMW verzeichnet. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 01.06.2026. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan stockte am 29.05.2026 das Investment in BMW-Aktien auf. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 2.285 BMW-Aktien. Der Börsenwert von BMW beläuft sich aktuell auf 35,56 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 550.683.072 beziffert.

Zuvor handelte Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 mit BMW-Anteilen. Bei einem Kurs von 76,16 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 5.215 BMW-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images

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