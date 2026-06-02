BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Portfolio geändert

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die BMW-Aktie.

Für den 29.05.2026 wurde bei BMW eine Managers’ Transaction gemeldet. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 gemeldet. BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan vergrößerte am 29.05.2026 die eigene Aktienposition. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien für je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,60 Prozent im Minus bei 74,10 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich da auf 2.285 Aktien. BMW verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,98 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 550.683.072 Aktien.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 29.05.2026 BMW-Anteile gehandelt. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb zu diesem Zeitpunkt 5.215 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net