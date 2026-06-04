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BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

05.06.26 18:01 Uhr
BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf | finanzen.net

BMW rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.

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BMW AG
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Bei BMW kam es am 29.05.2026 zu einem Eigengeschäft. Am 01.06.2026 wurde der Handel mit BMW-Anteilen gemeldet. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan stockte am 29.05.2026 das Investment in BMW-Aktien auf. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im Tagesverlauf 2.285 Stück gehandelt. Insgesamt ist BMW aktuell 42,50 Mrd. Euro wert. 550.683.072 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 29.05.2026 BMW-Anteile gehandelt. Bei einem Kurs von 76,16 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 5.215 BMW-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images

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