BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Transaktions-Meldung

BMW gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Am 29.05.2026 tätigte bei BMW eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 01.06.2026 ein. Am 29.05.2026 baute Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, das Depot um 5.215 Aktien aus. Nedeljkovic, Dr. Milan bezahlte 76,16 EUR je Anteilsschein. Der BMW-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie musste am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um B Prozent auf A EUR abwärts. Die Anzahl der gehandelten BMW-Aktien belief sich an jenem Tag auf 2.285 Stück. BMW wird derzeit am Markt mit 41,81 Mrd. Euro bewertet. Der Free Float wird momentan auf 550.683.072 Anteilsscheine beziffert.

Davor tätigte Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 ein Eigengeschäft. Zu jeweils 76,16 EUR kaufte Nedeljkovic, Dr. Milan 5.215 Anteile.

Redaktion finanzen.net