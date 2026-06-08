BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Führungskraft-Portfolio

Managers’ Transactions brachten jüngst die BMW-Aktie in Bewegung.

Kürzlich kam es bei der BMW-Aktie zu Managers’ Transactions. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 01.06.2026. Am 29.05.2026 baute Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, das Depot um 5.215 Aktien aus. Nedeljkovic, Dr. Milan bezahlte 76,16 EUR je Anteilsschein. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. In der Summe wechselten via FSE 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. Aktuell ergibt sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 42,18 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 550.683.072 Aktien.

Zuvor meldete BMW, dass Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Zu jeweils 76,16 EUR kaufte Nedeljkovic, Dr. Milan 5.215 Anteile.

Redaktion finanzen.net