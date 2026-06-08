DAX24.793 +0,7%Est506.122 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0300 -1,4%Nas25.930 +0,9%Bitcoin54.178 -0,9%Euro1,1561 +0,2%Öl92,66 -1,5%Gold4.329 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Intel 855681 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung im Iran-Krieg: DAX höher -- Asiens Börsen schließen weitgehend erholt -- OpenAI beantragt Börsengang -- Corning, BYD, Alibaba, Inno Holdings, QUALCOMM, Nordex, GSK, Nuvalent im Fokus
Top News
Ausblick: Oracle stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Oracle stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
WM-Aktion von finanzen.net und finanzen.net ZERO - Jedes Tor ein Volltreffer für dein Depot! WM-Aktion von finanzen.net und finanzen.net ZERO - Jedes Tor ein Volltreffer für dein Depot!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Führungskraft-Portfolio

BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

09.06.26 12:01 Uhr
BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf | finanzen.net

Managers’ Transactions brachten jüngst die BMW-Aktie in Bewegung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
69,56 EUR -0,36 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kürzlich kam es bei der BMW-Aktie zu Managers’ Transactions. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 01.06.2026. Am 29.05.2026 baute Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, das Depot um 5.215 Aktien aus. Nedeljkovic, Dr. Milan bezahlte 76,16 EUR je Anteilsschein. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. In der Summe wechselten via FSE 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. Aktuell ergibt sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 42,18 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 550.683.072 Aktien.

Zuvor meldete BMW, dass Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Zu jeweils 76,16 EUR kaufte Nedeljkovic, Dr. Milan 5.215 Anteile.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
08.06.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.05.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026BMW KaufenDZ BANK
15.05.2026BMW NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.06.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.05.2026BMW KaufenDZ BANK
07.05.2026BMW OutperformBernstein Research
07.05.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.05.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
15.05.2026BMW NeutralUBS AG
13.05.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
07.05.2026BMW NeutralUBS AG
07.05.2026BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.05.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.04.2026BMW UnderweightBarclays Capital
13.03.2026BMW UnderweightBarclays Capital
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.01.2026BMW UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen