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Depotänderung

BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

13.06.26 10:01 Uhr
BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf | finanzen.net

Bewegung bei BMW: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
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Am 29.05.2026 wurde bei BMW ein Eigengeschäft durchgeführt. Am 01.06.2026 wurde der Handel mit BMW-Anteilen gemeldet. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kaufte am 29.05.2026 BMW-Aktien. 5.215 BMW-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 76,16 EUR erworben. Der BMW-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,60 Prozent im Minus bei 74,10 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 2.285 BMW-Aktien umgesetzt. BMW verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,65 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 550.683.072 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 29.05.2026 BMW-Anteile gehandelt. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 5.215 Papiere zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

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