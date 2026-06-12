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BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

13.06.26 14:01 Uhr
BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf | finanzen.net

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei BMW informiert.

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BMW AG
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Am 29.05.2026 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 01.06.2026 ein. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, agierte mit Blick auf den BMW-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 29.05.2026 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR erworben. Die BMW-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 0,60 Prozent bei 74,10 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. BMW wird aktuell mit einem Börsenwert von 40,65 Mrd. Euro gelistet. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 550.683.072 Aktien.

Davor tätigte Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 ein Eigengeschäft. Nedeljkovic, Dr. Milan fügte 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

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