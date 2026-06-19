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BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

22.06.26 14:01 Uhr
BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf | finanzen.net

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei BMW.

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BMW AG
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Zum 29.05.2026 wurde bei BMW ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 01.06.2026 ein. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, baute das eigene Depot am 29.05.2026 um BMW-Anteile aus. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien zu einem Kurs von je 76,16 EUR. Der BMW-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Der BMW-Aktie ging am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 2.285 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Insgesamt ist BMW aktuell 37,11 Mrd. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 550.683.072 Anteilsscheine beziffert.

Nedeljkovic, Dr. Milan führte zuvor am 29.05.2026 die letzte Transaktion durch. Das Portfolio von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com

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