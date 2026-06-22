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Aktien wechseln den Besitzer

BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

23.06.26 10:01 Uhr
BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf | finanzen.net

Wie sich die BMW-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

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BMW AG
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Zu Managers’ Transactions kam es am 29.05.2026 bei BMW. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 01.06.2026. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte am 29.05.2026 5.215 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 76,16 EUR gezahlt. Der BMW-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die BMW-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. In der Summe wechselten via FSE 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. Insgesamt ist BMW aktuell 36,59 Mrd. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 550.683.072 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor wurden Transaktionen von Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 verzeichnet. Nedeljkovic, Dr. Milan fügte 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

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