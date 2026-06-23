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Führungskraft-Portfolio

BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

24.06.26 16:01 Uhr
BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf | finanzen.net

BMW veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

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Aktien
BMW AG
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Zu Managers’ Transactions kam es am 29.05.2026 bei BMW. BMW meldete die Managers’ Transaction am 01.06.2026. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte dem eigenen Portfolio 5.215 BMW-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 29.05.2026 einen Wert von jeweils 76,16 EUR. Zum Handelsende ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Der BMW-Aktie ging am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Insgesamt wurden 2.285 BMW-Aktien gehandelt. Aktuell ergibt sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 36,91 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 550.683.072 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor handelte Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 mit BMW-Anteilen. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com

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