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BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

26.06.26 16:01 Uhr
BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf | finanzen.net

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei BMW für Aufsehen.

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BMW AG
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Zu Managers’ Transactions kam es am 29.05.2026 bei BMW. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 01.06.2026 statt. Von Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan wurden am 29.05.2026 BMW-Papiere gekauft. Für je 76,16 EUR wurden 5.215 BMW-Papiere erstanden. Der BMW-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 2.285 BMW-Aktien. Die BMW-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 36,69 Mrd. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 550.683.072 Anteilsscheine.

Bereits am 29.05.2026 hatte Nedeljkovic, Dr. Milan eine Transaktion getätigt.Am 29.05.2026 führte Nedeljkovic, Dr. Milan zuvor ein Eigengeschäft durch. Nedeljkovic, Dr. Milan erhöhte sein Engagement um 5.215 BMW-Papiere zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com

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