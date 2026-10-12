DAX 25.238 +0,6%ESt50 6.199 +0,4%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,18 +1,7%Nas 27.366 +0,6%Bitcoin 74.575 -0,1%Euro 1,1183 -0,1%Öl 105,5 +0,7%Gold 4.179 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Investment-Tipp

BMW-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Hold

BMW-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Hold

Die BMW-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
53.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen aus der Autobranche auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller ließen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Protektionistische Maßnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Bei BMW schließt der Experte weitere Rückstellungen nicht aus.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die BMW-Aktie konnte um 12:17 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 53,32 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 12,53 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 242.963 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 39,5 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images

Aktuelle BMW Aktie News

Werbung

BMW Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:31 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 BMW Neutral UBS AG
05.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 BMW Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.