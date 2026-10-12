BMW-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Hold

Investment-Tipp

12.10.26 12:34 Uhr

Die BMW-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen aus der Autobranche auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller ließen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Protektionistische Maßnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Bei BMW schließt der Experte weitere Rückstellungen nicht aus.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die BMW-Aktie konnte um 12:17 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 53,32 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 12,53 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 242.963 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 39,5 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.