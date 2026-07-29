BMW-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

Aktuelle Analyse im Blick

30.07.26 14:19 Uhr

BMW-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose M Asumendi unterzogen.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Im Anschluss an die Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen habe er die vom Autobauer angekündigten Umstrukturierungskosten für das vierte Quartal, eine schwächer als bislang erwartete Preissetzungsmacht in China, Zahlungen zur Händlerunterstützung in China sowie Änderungen im Produktmix in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 14:03 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 60,52 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 35,49 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 746.065 BMW-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 31,3 Prozent nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:48 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.