DAX 25.498 +0,1%ESt50 6.310 +1,0%MSCI World 4.744 -1,2%Top 10 Crypto 8,44 +2,6%Nas 24.443 -1,7%Bitcoin 56.506 +1,4%Euro 1,1473 +0,1%Öl 90,1 -0,7%Gold 4.072 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Aktuelle Analyse im Blick

BMW-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

BMW-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

BMW-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose M Asumendi unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
60.58 EUR 0.14 EUR 0.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Im Anschluss an die Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen habe er die vom Autobauer angekündigten Umstrukturierungskosten für das vierte Quartal, eine schwächer als bislang erwartete Preissetzungsmacht in China, Zahlungen zur Händlerunterstützung in China sowie Änderungen im Produktmix in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 14:03 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 60,52 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 35,49 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 746.065 BMW-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 31,3 Prozent nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:48 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com

Aktuelle BMW Aktie News

Werbung

BMW Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14:16 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:06 BMW Outperform Bernstein Research
11:41 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets