BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14:14 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 100,78 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 101,30 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,76 EUR. Zuletzt wechselten 342.418 BMW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (82,94 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 17,70 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 105,22 EUR angegeben.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,20 EUR gegenüber 4,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 37.176,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BMW rechnen Experten am 02.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,29 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

