BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag fester

Die Aktie von BMW zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 100,78 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:14 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 100,78 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 101,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 342.418 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 12,58 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 82,94 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 21,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 105,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 03.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38.458,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 18,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

