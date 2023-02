BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,3 Prozent auf 93,48 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 93,98 EUR. Bei 93,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 44.258 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (97,60 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 38,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 97,23 EUR.

Am 03.11.2022 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 4,25 EUR gegenüber 7,23 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.176,00 EUR – ein Plus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 27.471,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2023 erfolgen. BMW dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 20.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,10 EUR je BMW-Aktie belaufen.

