BMW Aktie News: BMW zieht am Nachmittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BMW. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 97,77 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 97,77 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 98,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 370.734 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 86,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 11,22 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 107,30 EUR.

Am 03.11.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 38.458,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 19.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 18,37 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus

XETRA-Handel DAX notiert schlussendlich im Minus