BMW Aktie News: BMW am Freitagnachmittag stärker

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 79,10 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,13 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,51 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 633.991 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,95 Prozent. Bei einem Wert von 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Abschläge von 14,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 103,08 EUR.

Am 16.03.2022 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 2,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,48 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 28,41 Milliarden EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2021 dürfte BMW am 16.03.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2022-Bilanz von BMW rechnen Experten am 22.03.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,63 EUR je BMW-Aktie.

