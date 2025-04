BMW Aktie News: Anleger greifen bei BMW am Dienstagvormittag zu

BMW im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 73,92 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 73,92 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 74,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,40 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90.977 Stück gehandelt.

Am 11.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 56,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,26 EUR am 13.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,38 EUR. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 88,72 EUR.

BMW ließ sich am 14.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 3,77 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 36,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,25 Prozent verringert.

BMW wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. BMW dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 12,00 EUR je Aktie aus.

