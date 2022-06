BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Vormittag ins Plus

Um 01.06.2022 09:22:00 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 81,64 EUR zu. Bei 81,76 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 81,53 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.354 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 100,42 EUR an. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 18,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,58 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 20,80 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 102,14 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 05.05.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 15,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 31.142,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26.778,00 EUR umgesetzt.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 präsentieren. Am 03.08.2023 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,80 EUR je Aktie belaufen.

