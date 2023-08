BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Nachmittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 106,22 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die BMW-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 106,22 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 103,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.992.870 BMW-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 6,38 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Abschläge von 35,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 110,95 EUR je BMW-Aktie an.

Am 04.05.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 5,31 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 15,33 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 36.853,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31.142,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,34 Prozent gesteigert.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 06.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2023 16,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Toyota-Aktie deutlich höher: Toyota investiert in schnellere Entwicklung von E-Autos in China

VW, BMW, Mercedes-Benz & Co: NASDAQ-Wert Tesla fährt deutschen Traditionsautobauern im globalen Rennen um E-Autos davon

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie höher: Schnelllade-Konsortium um BMW und Mercedes will Tesla in den USA Paroli bieten