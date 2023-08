BMW Aktie News: BMW tritt am Dienstagvormittag auf der Stelle

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 110,94 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 110,94 EUR bewegte sich die BMW-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 110,96 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 110,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 110,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.371 BMW-Aktien.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 2,22 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 110,95 EUR für die BMW-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 04.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 15,33 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 36.853,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31.142,00 EUR umgesetzt worden waren.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.11.2024.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 16,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

