BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 95,47 EUR.

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 95,47 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 95,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 96,93 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 359.121 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 18,84 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,68 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.08.2023. In Sachen EPS wurden 4,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37.219,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.770,00 EUR in den Büchern gestanden.

BMW wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 vorlegen. Am 06.11.2024 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 17,44 EUR je BMW-Aktie.

