BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 96,48 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 96,48 EUR ab. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 96,38 EUR. Bei 96,93 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 79.444 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 113,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 40,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,68 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37.219,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 34.770,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 06.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 17,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

