BMW Aktie News: BMW gewinnt am Dienstagvormittag

Um 09:22 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 80,55 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 80,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.853 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 67,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 94,86 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.08.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,23 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.582,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34.770,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte BMW am 03.11.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 08.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2022 25,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

