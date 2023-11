Notierung im Fokus

BMW Aktie News: BMW am Mittag fester

01.11.23 12:05 Uhr

Die Aktie von BMW zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 88,10 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 88,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 88,81 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 88,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 145.187 BMW-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,79 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2022 (75,06 EUR). Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 14,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,05 EUR je BMW-Aktie aus. Am 03.08.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,39 EUR, nach 4,30 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent auf 37.219,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.770,00 EUR in den Büchern gestanden. Voraussichtlich am 03.11.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2024 erwartet. Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,24 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BMW-Aktie Oktober 2023: Experten empfehlen BMW-Aktie mehrheitlich zum Kauf Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain

Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images