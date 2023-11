BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 88,94 EUR zu.

Das Papier von BMW konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 88,94 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,11 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 367.232 BMW-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 75,06 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 18,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 110,05 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,30 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 37.219,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.770,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 03.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2024 erwartet.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

