BMW Aktie News: BMW tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Um 09:22 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 85,62 EUR ab. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 85,59 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 62.402 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,74 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 67,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 26,69 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,07 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.11.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.176,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.471,00 EUR in den Büchern standen.

Die BMW-Bilanz für Q4 2022 wird am 22.03.2023 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 26,08 EUR je Aktie aus.

