BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag im Aufwind

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 84,06 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,08 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.685 BMW-Aktien.

Am 14.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 100,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,29 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 67,58 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 24,39 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 93,69 EUR.

Am 03.11.2022 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27.471,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.176,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 22.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 26,46 EUR je Aktie belaufen.

