BMW Aktie News: BMW tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 102,70 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 102,70 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 103,04 EUR. Mit einem Wert von 101,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 183.437 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 113,46 EUR markierte der Titel am 14.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 10,48 Prozent zulegen. Bei 83,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 18,60 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 105,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 03.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 38.458,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 20.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte BMW die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 18,29 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

