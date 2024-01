BMW Aktie News: BMW steigt am Dienstagvormittag

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BMW. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 101,96 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 101,96 EUR zu. Die BMW-Aktie legte bis auf 101,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 101,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.479 BMW-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 113,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 10,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,60 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 18,01 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,22 EUR.

Am 03.11.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,20 EUR, nach 4,25 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 37.176,00 EUR eingefahren.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

