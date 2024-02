BMW Aktie News: BMW am Freitagmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 98,49 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 11:48 Uhr 1,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 98,89 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 233.122 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 13,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,87 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 107,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 03.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,25 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 37.176,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 19.03.2025 werfen.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

