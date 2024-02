BMW Aktie News: BMW tendiert am Freitagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 98,30 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 98,30 EUR. Bei 98,33 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 97,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.378 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. 15,42 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 11,70 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 107,30 EUR für die BMW-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 03.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 4,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,25 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37.176,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 38.458,00 EUR ausgewiesen.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Am 19.03.2025 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 18,37 EUR je Aktie aus.

