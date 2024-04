BMW Aktie News: BMW am Vormittag ohne große Veränderung

Aktie im Fokus

Die Aktie von BMW zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BMW-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 106,95 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BMW-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 106,95 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 107,25 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 106,85 EUR nach. Mit einem Wert von 107,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.571 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 113,46 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR. Abschläge von 18,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,76 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 109,35 EUR für die BMW-Aktie aus.

BMW veröffentlichte am 21.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 3,77 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 3,43 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 42.970,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39.522,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,72 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 16,96 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Cannabis am Arbeitsplatz? So gehen DAX-Konzerne wie Conti, BMW & Co. mit der Cannabis-Legalisierung um

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen