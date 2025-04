BMW Aktie News: BMW am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 73,68 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 73,68 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 73,26 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 73,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.054 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 11.04.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,56 Prozent. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,26 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 11,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,38 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 88,72 EUR.

Am 14.03.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,77 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,25 Prozent auf 36,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die BMW-Bilanz für Q1 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

