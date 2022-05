BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Montagvormittag auf rotes Terrain

Die BMW-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 78,33 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 77,51 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 87.998 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,00 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 67,58 EUR am 07.03.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 15,91 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 103,46 EUR je BMW-Aktie an.

BMW gewährte am 16.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,53 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 28.408,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.482,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die BMW-Bilanz für Q1 2022 wird am 05.05.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz auf den 04.05.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 14,74 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

BMW-Aktie tiefer: BMW stoppt Produktion im Werk Regensburg für mindestens eine Woche

Tesla-Aktie im Plus: Tesla mit Rekordzahlen - Produktion in Grünheide läuft erst allmählich an

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com