BMW Aktie News: BMW am Mittag freundlich

Das Papier von BMW legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 101,92 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 102,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 213.607 BMW-Aktien.

Am 17.04.2023 markierte das Papier bei 104,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 2,45 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 68,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 48,92 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 102,68 EUR für die BMW-Aktie aus.

BMW veröffentlichte am 15.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39.522,00 EUR – ein Plus von 43,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 27.471,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.05.2023 veröffentlicht. BMW dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 03.05.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 15,55 EUR im Jahr 2023 aus.

